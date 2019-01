Autobus: guardie private a bordo per supportare l'attività dei controllori

Guardie private a bordo dei bus per supportare l'attività dei controllori. E' quanto prevede un progetto presentato alla Regione Toscana dalla Scarl ONE, la società consortile che raccoglie i gestori del servizio di trasporto pubblico su gomma che operano in Toscana. Il progetto, che dovrebbe essere approvato nelle prossime settimane per un importo di circa 400mila euro e potrebbe essere 'operativo' già dalla prossima primavera, prevede di impiegare le guardie anche su alcune linee 'pisane' della Ctt Nord, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella nostra provincia e in quelle di Lucca, Livorno e Massa Carrara.

La finalità è quella di cercare di mettere un freno all’escalation di episodi di violenza che a più riprese si sono verificati ai danni di controllori ed autisti. "L'obiettivo di questa sperimentazione - spiega il presidente di Ctt Nord, Andrea Zavanella - è quello di migliorare la sicurezza dei nostri verificatori e di conseguenza dei nostri utenti. Nelle prossime settimane definiremo tutti i dettagli e, con un lavoro di approfondimento che faremo insieme ai sindacati, quali sono le linee ritenute più rischio".