Guasti per i lavori di posa della fibra ottica a I Passi: "Serve più attenzione"

Lavori imprevisti per i tecnici di Acque spa oggi, 5 dicembre, in via Monti nel quartiere i Passi. L'impresa che si sta occupando degli allacciamenti della fibra ottica, durante lo scavo, ha danneggiato questa mattina intorno alle 9 una condotta, causando una perdita. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, la fornitura dell'acqua è stata interrotta: per gran parte delle utenze coinvolte il problema si è risolto nel giro di circa un'ora; solo per il palazzo nelle immediate vicinanze del guasto ci vorrà un po' più di tempo per il ripristino del servizio, fissato intorno alle 17.30.

Un incidente può sempre capitare, ma per il presidente del Comitato I Passi Michele Fabozzi queste fatalità stanno diventando un po' troppo frequenti: "Stanno facendo degli errori un po' assurdi - dice - stamani sono stato chiamato per questa falla intorno alle 8.45, con le persone che sono rimaste senz'acqua, ma ne sono successe di ogni tipo la settimana scorsa. Prima è stato rotto un tubo del gas in via Belli, con i residenti che sono andati a mangiare al ristorante perché non sapevano come cucinare. Poi un'altra tubazione dell'acqua rotta e pure una condotta del telefono. Noi abitanti accettiamo i lavori, che sappiamo importanti, nonostante i disagi. Però così non è normale!".

Nel quartiere sono in corso anche i lavori per la riqualificazione del progetto PIU: "Con quelli mai un problema - prosegue Fabozzi - parliamo con chi lavora e ci coordiniamo anche per fare cosa serve. Mentre nel caso della ditta di posa della fibra ottica non si capisce nemmeno chi sia il capocantiere. Io mi domando: ma hanno una mappatura delle infrastrutture e delle condotte? Il Comune controlla? Mi sembra si facciano errori per la fretta. Come nel caso dei divieti di sosta: non vengono segnalati con i cartelli e poi viene chiesto di spostare le auto. Speriamo e chiediamo che venga fatta più attenzione".