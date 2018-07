Tirrenia, guasto all'illuminazione pubblica: 50 lampioni senza corrente

A Tirrenia, nella zona di via delle Salvie, probabilmente a causa di un episodio di sovratensione, sono state danneggiate circa 50 armature dell'illuminazione pubblica, con conseguente spegnimento dei lampioni nella strada e in alcune vie vicine.

Già dalla mattina di giovedì 12 luglio il gestore del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica, la ditta City Green Light (ex Gemmo), è al lavoro per riparare il danno e, dove c'è bisogno, sostituire le armature con quelle al momento disponibili, per garantire almeno un primo servizio di illuminamento minimo della zona. L'amministrazione fa poi sapere che il servizio di illuminazione pubblica sarà ripristinato completamente al più presto possibile.