Guasto all'impianto di condizionamento dell'ospedale: stop a cinque sale operatorie

Un guasto all’impianto di condizionamento e ricircolo dell’aria al servizio del blocco operatorio dell’edificio 10 di Cisanello (Cardio toraco-vascolare) ha causato l’arresto dell’attività chirurgica in cinque sale operatorie. Sono le sale utilizzate dalle unità operative di Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare e Chirurgia toracica.

Sia per non interferire con l’attività delle altre unità operative sia per l’alta specializzazione tecnologica di queste sale è stato possibile trasferire solo pochi interventi in altri blocchi ed è stato necessario interrompere le attività chirurgiche programmate per i prossimi giorni.



I tecnici, fanno sapere dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, sono già al lavoro per risolvere il guasto e lavoreranno per tutto il fine settimana. Una volta rimesso in funzione l’impianto di condizionamento sarà necessario collaudare la funzionalità dell’apparecchiatura e verificare la sicurezza microbiologica dei locali. Tra venerdì 10 e martedì 14 agosto le cinque sale torneranno a funzionare normalmente.

Nel frattempo è possibile che, data la ridotta disponibilità di sale operatorie, alcune delle urgenze finora destinate a Cisanello vengano dirottate al CNR di Pisa o all’Ospedale del Cuore di Massa.