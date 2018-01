Guasto alla rete idrica: Barbaricina senz'acqua

Acque Spa comunica che a causa di un guasto, verificatosi nella tarda serata di giovedì 18 gennaio sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, è in corso una interruzione idrica in via Rook, in via Tesio, in via del Capannone e strade limitrofe. Si stanno verificando al contempo forti abbassamenti di pressione, maggiormente avvertiti ai piani più alti delle abitazioni, nel quartiere Barbaricina.

Già da ieri sera i tecnici di Acque Spa erano presenti sul posto. L'individuazione del guasto si è rivelata complicata ed è avvenuta nella prima mattina di venerdì 19 gennaio. Gli stessi tecnici stanno procedendo ad un complesso intervento di riparazione. Per limitare i disagi è stato predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo mediante autobotte, posizionata nell'area parcheggio tra via Rook e via Simoni.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati a scomparire gradualmente con il passare del tempo. Scusandosi per i possibili disagi, Acque Spa informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800.983.389.

AGGIORNAMENTO: Acque Spa comunica che i lavori di riparazione si sono chiusi con anticipo rispetto all'orario precedentemente comunicato. I tecnici del gestore idrico hanno concluso l'intervento alle ore 13. Da quel momento è stata ripristinata l'erogazione idrica e sono terminati anche gli abbassamenti di pressione nel quartiere Barbaricina.