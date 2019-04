Guasto alla rete idrica: problemi a Calcinaia e zone limitrofe

A causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione, verificatosi stamani sabato 6 aprile, si stanno verificando problemi al servizio idrico nel Comune Calcinaia, questione che si riflette con abbassamenti di pressione a Calcinaia Capoluogo, Fornacette e Pardossi nel Comune di Pontedera. Sono già in corso i lavori di riparazione di Acque Spa, che si protrarranno fino a questo pomeriggio. Seguiranno aggiornamenti sull'andamento dei lavori.

Il ritorno al normale servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, l'azienda informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.