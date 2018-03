Capannoli, guasto sulla rete idrica: comune senza acqua

Disagi a Capannoli a causa di un guasto sulla condotta idrica. Da questa mattina, domenica 18 marzo, manca l'acqua su tutto il territorio comunale. Non è ancora stato localizzato il guasto, pertanto non è possibile prevedere un orario di ripristino. Sono state attivate due autobotti che saranno posizionate a breve in Piazza Don Lemmi ed in Piazza Pertini. I lavori potrebbero proseguire per tutto il pomeriggio di oggi.

Per informazioni e aggiornamenti è come sempre attivo il numero verde di Acque Spa 800 983 389.