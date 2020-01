Guasto alla rete idrica a Vicopisano: Noce senz'acqua

Acque Spa comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, oggi giovedì 30 giugno è in corso un'interruzione dell’erogazione a Noce (abitato e zona industriale). I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all'intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le 18.30, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire con il passare del tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.​