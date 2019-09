Ancora un guasto alla rete idrica a Putignano: autobotte in via Emilia

Acque Spa comunica che a causa di un guasto sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, avvenuto questo pomeriggio, giovedì 19 settembre, è in corso un'interruzione idrica in via Putignano Sant'Ermete (nel tratto compreso tra le vie Simiteri e Emilia) e via Emilia (nel tratto compreso tra via Bandi e il sovrappasso della FI-PI-LI).

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all'intervento di riparazione. Per limitare i disagi, è stato messo a disposizione un servizio di fornitura idrica sostitutiva tramite un’autobotte posizionata in via Emilia nei pressi dell'incrocio con via Socci. Il ripristino del servizio, al momento previsto nella nottata, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire con il passare del tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389. Il nuovo guasto dopo quello di ieri che ha coinvolto la tubazione passante per la via Emilia potrebbe indicare un probabile e repentino deterioramento dell’infrastruttura. Per questo motivo, Acque Spa, oltre ad effettuare le riparazioni del caso, valuterà e porrà in essere in tempi rapidi un intervento risolutivo della problematica.