Guasto alla rete idrica: Ponsacco senz'acqua, ecco le autobotti

Prima i disagi e gli abbassamenti di pressione, ora l'interruzione idrica in tutto il comune. Succede a Ponsacco, oggi 13 giugno. Acque spa rende noto che il guasto è stato individuato e sono in corso le riparazioni, ma il lavoro particolarmente complesso richiede appunto la sospensione della fornitura in tutto il territorio comunale.

Al momento il ripristino del regolare servizio è previsto per le ore 18. In caso di necessità di prolungamento delle attività seguiranno tempestivi aggiornamenti. Nel tentativo di limitare i disagi agli utenti, sarà a breve disponibile un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti così dislocate: una in piazza Valli davanti al Comune, l’altra in via delle Rose alle Melorie. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

AGGIORNAMENTO ORE 18

Acque Spa comunica che le operazioni per la riparazione del guasto si stanno rivelando più complicate di quanto comunque già inizialmente preventivato. In particolare, il guasto che si è verificato nella tarda mattinata, si è originato in un punto particolarmente delicato, sulla condotta principale che alimenta tutto il comune.

I tecnici, ininterrottamente al lavoro sin dal primo momento in cui si è presentato il problema, hanno tentato di eseguire una riparazione preliminare e di circoscrivere l’area del disservizio con alcune manovre sulla rete, ma tutto ciò si è rivelato invano di fronte all’entità del guasto, di proporzioni significative.

Le operazioni proseguiranno pertanto anche nelle prossime ore. Al contempo, si stima che le mancanze d’acqua su tutto il territorio comunale continueranno fino a tarda notte. Il ripristino del regolare servizio dovrebbe avvenire in modo molto lento e graduale a partire dalle ore 24.