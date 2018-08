Pontedera, guasto alla rete idrica: manca l'acqua in diverse vie

Acque SpA comunica che a causa di un guasto sulla rete di distribuzione nel Comune di Pontedera, oggi, martedì 7 agosto, sono in corso forti abbassamenti di pressione, con possibili mancanze d’acqua specialmente ai piani più alti delle abitazioni, in via Roma, via della Repubblica, in zona Stazione e a La Borra. Possibili abbassamenti di pressione anche in altre zone del capoluogo.

I tecnici stanno procedendo all’intervento di riparazione. "Il guasto imprevisto in corso di riparazione - spiega in una nota Acque Spa - consiste in una perdita occulta particolarmente significativa. I tecnici si sono presentati sul posto sin dalla mattina, alle prime segnalazioni di cali di pressione. Attraverso un’accurata attività di ricerca, poco prima dell’ora di pranzo sono riusciti a individuare il punto in cui si era originata la perdita. Da quel momento sono passati alle attività propedeutiche alla riparazione e hanno svolto manovre sulla rete per scongiurare l’aggravarsi del problema e l’estensione dell’area interessata dal disservizio. In questo momento è ancora in corso l’intervento di riparazione, particolarmente complesso e delicato".

Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto per le ore 19, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi di intervento saranno resi noti con successivo comunicato. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.