Nuovo guasto alla rete idrica di Uliveto Terme: sarà sostituita

Acque Spa comunica che, a causa di un guasto avvenuto questa mattina venerdì 4 gennaio, sulla rete di distribuzione a Uliveto Terme nel Comune di Vicopisano, è in corso un'interruzione idrica in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Nazionale e la Strada Provinciale 2 Vicarese, e lungo la Strada Provinciale 2 Vicarese, nel tratto compreso tra le vie Colombo e Papa Giovanni XXIII. Abbassamenti di pressione o temporanei interruzioni idriche potranno verificarsi nella restante parte di Uliveto Terme.

Il ripristino del servizio previsto, al momento previsto entro le ore 15, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, l'azienda informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

"Il guasto in oggetto - spiega sempre Acque - è riconducibile a precedenti guasti occorsi negli ultimi 4 giorni sulla stessa strada e indicano con molta probabilità un repentino deterioramento della condotta idrica posta in via XX Settembre. Nei mesi precedenti, anche su sollecitazione dell'amministrazione comunale che aveva programmato un intervento di asfaltatura, il gestore ha valutato la possibilità di sostituire contestualmente tale la tubazione. Tuttavia, a seguito delle verifiche effettuate e non essendosi manifestate particolari criticità, è stato deciso di dare priorità ad altri interventi di sostituzione sulla vasta rete idrica in gestione ad Acque. Alla luce di quanto accaduto in questi giorni, Acque Spa si è già attivata al fine di programmare nel più breve tempo possibile un intervento di sostituzione completa del tratto interessato e di successivo ripristino dell'asfaltatura. Fino ad allora, nel caso dovessero verificarsi ulteriori guasti, Acque continuerà ad intervenire tempestivamente con riparazioni puntuali e cercando di limitare al massimo i disagi".​