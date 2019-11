Guasto alla rete idrica a Vecchiano: frazioni senz'acqua

Acque Spa comunica che a causa di una rottura sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, oggi, mercoledì 27 novembre, è in corso un’interruzione idrica a Migliarino Pisano, località Malaventre e parte di Nodica. Si tratta di un nuovo guasto, non collegato a quello di lunedì 25 novembre, la cui riparazione si era conclusa con esito positivo.

I tecnici sono già presenti sul posto, con l’obiettivo di procedere quanto prima con un nuovo intervento di riparazione: il lavoro sarà eseguito non appena le condizioni meteorologiche (al momento particolarmente avverse) lo consentiranno. Grazie a alcune manovre sulla rete a breve verrà ripristinata l’erogazione idrica a Migliarino e a Nodica; più complessa la situazione per le utenze poste in località Malaventre, per le quali il ripristino dell’erogazione idrica è previsto entro la mattina di domani, giovedì 28 novembre. Per questa ragione, sarà garantito un servizio sostitutivo mediante un’autobotte in via Nuova.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, Acque Spa informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​