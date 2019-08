Guasto alla rete idrica a Vecchiano: disagi per la mancanza d'acqua

A causa di un guasto sulla rete idrica, verificatosi questa mattina domenica 4 agosto, si stanno verificando mancanze d'acqua a Vecchiano in Zona Industriale, in località Traversagna, in località Bonifica e in via Salcetti.

I tecnici di Acque spa sono sul posto per accertare le cause del guasto e procedere all'intervento di riparazione. Al momento il ripristino del servizio è previsto per le ore 18.30. Per informazioni e aggiornamenti 800983389.