Guasto alla risonanza magnetica a Volterra: slittano gli appuntamenti

La ASL Toscana nord ovest informa che si è verificato un guasto alla risonanza magnetica di Volterra. Da due giorni, in attesa della riparazione, gli operatori stanno contattando tutte le persone prenotate per fissare un nuovo appuntamento che rispetti le priorità come da prescrizione medica. La risonanza magnetica di Volterra esegue più di 5mila esami l’anno ed è un punto di riferimento per tutto il territorio della ex ASL 5 di Pisa. Il guasto dovrebbe essere riparato nei primi giorni della settimana prossima. La ASL si scusa per eventuali disagi e ringrazia gli operatori che si stanno adoperando per ricollocare tutti i pazienti già prenotati.