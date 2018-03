Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 marzo, a Cascina, i locali Carabinieri hanno arrestato un albanese di 49 anni, in esecuzione dell’ordinanza di espiazione pena per il reato di guida in stato di alterazione alcolemica, comesso nel 2014. L’uomo è stato pertanto accompagnato presso la propria abitazione, in stato di detenzione domiciliare.