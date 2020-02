Le guide turistiche Confcommercio in visita al Museo Storico delle Aviotruppe

Un viaggio nella storia del paracadutismo militare italiano, che proprio a Pisa ha la sua casa madre, all'interno della Caserma 'Gamerra', sede del Centro Addestramento Paracadutismo. Le guide turistiche associate a Confcommercio Pisa hanno partecipato alla visita formativa organizzata presso il Museo Storico delle Aviotruppe in via di Gello. Inaugurato nel 1971 all'interno della caserma 'Vannucci' di Livorno e in seguito trasferito a Pisa grazie all'interessamento della Brigata Folgore, il Museo conta oggi 15 sale espositive disposte in ordine cronologico, e raccoglie circa 3mila pezzi delle più diverse tipologie di materiale: dalle uniformi agli armamenti, fino a stemmi distintivi e documenti che raccontano la storia del paracadutismo italiano.

“Un'occasione davvero interessante per scoprire un gioiello della nostra città - commenta il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - questa visita è stata un'importante opportunità per conoscere in modo più approfondito il Museo Storico delle Aviotruppe, che ringraziamo per la sua disponibilità. Considerate le sue grandi potenzialità auspichiamo che diventi una struttura di rilievo all'interno dei percorsi turistici della nostra città. D'altronde parliamo di un museo che gli appassionati di storia e non solo devono visitare almeno una volta nella vita, per l'unicità dei temi trattati e per gli straordinari pezzi da collezione”. Molti di questi sono ospitati nel Museo grazie alle donazioni di reduci di ogni epoca, dei loro familiari e con il contributo dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia.

Soddisfatta la presidente di Confguide Confcommercio Antonella Cinini: “La visita ci ha permesso di conoscere in modo più approfondito un'eccellenza della nostra città, che, siamo certi, può rappresentare un luogo di grande interesse per i turisti e gli appassionati in visita a Pisa. Il Museo Storico delle Aviotruppe permette di vivere un'esperienza completa all'interno della storia del nostro Paese, illustrata con numerose sale tematiche che raccontano i principali avvenimenti dal 1918 fino ai giorni nostri, e i numerosi manufatti che custodisce impreziosiscono ulteriormente il suo valore”.