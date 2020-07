Guide turistiche a Pisa: "Nessun incentivo da parte del Comune per la nostra categoria"

"Nessuno provvedimento per le guide turistiche della città". E' la posizione espressa dalla presidente di Agt Pisa, Alessandra Aleppo, dopo l'approvazione della variazione di bilancio con la quale il Comune ha adottato una serie di misure per tentare di sostenere l'economia cittadina. "Apprendiamo con rammarico - scrive in una nota la presidente dell'associazione di categoria - che nella variazione di bilancio appena approvata non è stata menzionata la categoria delle guide turistiche. Il Comune è giustamente intervenuto con l'abolizione della tassa di soggiorno o del pagamento del suolo pubblico, ma niente è stato pensato per la nostra professione, fondamentale interfaccia tra il visitatore e la città".

Agt ribadisce quelle che sono le richieste avanzate in una lettera all'Amministrazione e sottolinea come non solo "non sono state prese in considerazione ma non abbiamo nemmeno mai ricevuto una risposta". Tra le proposte avanzate quella di una "navetta che colleghi il parcheggio di via Pietrasantina ai lungarni, visite guidate offerte dal Comune in giorni e a orari prestabiliti, distribuzione della lista delle guide abilitate negli uffici turistici comunali, sospensione o riduzione del pagamento della sosta per gli autobus turistici fino al 31 dicembre (per i bus, infatti, è prevista una tassa fino a 200,00 al giorno). La più importante di queste richieste è l'ultima, dato che città come Siena e la vicina e competitiva Lucca l'hanno già messa in atto, attirando il flusso turistico verso i loro centri storici".

"Facciamo anche notare - conclude Aleppo - che non abbiamo chiesto nessun tipo di sostegno economico per noi, bensì un alleggerimento delle tariffe per i tour operators. Ci auguriamo che si possa al più presto correggere questa posizione dato che il turismo necessita mesi di programmazione anticipata e che l'autunno è alle porte. Sono necessari interventi mirati di marketing turistico che guardino al futuro. Agt resta a disposizione dell'amministrazione comunale per offrire, come sempre, una fattiva collaborazione per l'auspicato rilancio di Pisa come meta di vacanze".