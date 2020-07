Vecchiano, arrestata coppia di spacciatori: avevano 10 kg di hashish nel bagagliaio

Sono stati fermati per un normale controllo all'uscita dell'autostrada, all'altezza del casello di Pisa Nord. Ma l'atteggiamento dei due ha insospettito i Carabinieri che hanno quindi deciso di ispezionare il veicolo rivenendo in un sacchetto, nel bagagliaio, 10 kg di hashish suddivisi in 11 panetti, per un valore complessivo di circa 20mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' successo questa notte, intorno alle due, nel comune di Vecchiano. A finire in manette, per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, due persone: un 39enne albanese residente a Ponsacco, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, e una 29enne di origini rumene, residente a San Giuliano Terme. Per i due è dunque scattato l’arresto in flagranza di reato e sono stati accompagnati, l’uomo, presso la Casa Circondariale-Don Bosco di Pisa e, la donna, presso la sezione femminile del carcere di Firenze-Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.