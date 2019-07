I campi solari del GS Vigili del Fuoco Billi Masi si prendono una pausa e tornano a settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Billi Masi riprenderà le attività di canottaggio, ludiche e formative il 2 settembre. Dal 18 giugno sono stati numerosi i bambini e le bambine che si sono avvicinati al canottaggio grazie ai campi solari organizzati dal gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Billi Masi”. Per il mese di agosto, quando in tanti hanno la possibilità di fare un periodo di vacanza con le famiglie, anche i campi si interrompono ma ritorneranno a partire dal 2 settembre e andranno avanti fino al 13 settembre.

Fra le tante attività proposte, vogliamo ricordare la giornata GREEN nel Parco Naturale Tenuta di San Rossore. La TOP5VIAGGI e il Centro Visite San Rossore hanno messo a disposizione il FripBus Elettrico per trasportare i bambini e le bambine dalla sede all'interno della Tenuta di San Rossore. I bambini hanno partecipato alla visita guidata a bordo del minibus elettrico, alla scoperta dei vari ambienti della Tenuta. Grazie a questa esperienza i bambini hanno conosciuto più approfonditamente la realtà di un Parco Naturale, l'origine di ogni suo suono, colore e profumo presente al suo interno e tutti gli esseri viventi che lo abitano, imparando a relazionarsi con l'ambiente naturale, a rispettarlo e ad apprezzarlo.

I campi solari permettono di svolgere attività ludiche e ricreative nel periodo di vacanza scolastica e permettono di coinvolgere attivamente i bambini in un percorso educativo e denso di punti di interesse: al mattino sono previste attività sportive (a partire dalle 8.45, anche se i bambini possono arrivare alla base nautica fin dalle 7.45) e nel pomeriggio attività formative. Per i bambini che si trattengono il pomeriggio, il pranzo è compreso nella quota di partecipazione.

I campi solari si svolgono presso la base nautica di Lungarno Guadalongo n° 7 a Pisa. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla caserma dei Vigili del Fuoco chiamando il numero 050941912 oppure chiamare Alessandro al numero 3421022582 o ancora Massimo al 338 6032069. C’è anche la possibilità di mandare un’email all’indirizzo vvfcanottaggiobilli@gmail.com.