I Consoli toscani del Touring Club Italiano a Pisa

Sabato 1 settembre sarà ospite di Pisa e dei Consoli del territorio Umberto Ascani e Antonio Veronese la delegazione dei Consoli Touring Club regionali nel prestigioso Palazzo del Consiglio dei Dodici di Piazza dei Cavalieri sede dell'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Nella prolusione sarà ricordata la grande figura del Dott. Mauro Del Corso, appassionato e profondo conoscitore della storia pisana, intenditore d'arte e grande organizzatore di eventi volti alla valorizzazione della nostra città.



La partecipazione degli ospiti toscani riguarderà l'elaborazione del programma di attività promozionale turistica per il 2019, compresa la valutazione del settore artistico o ambientale, da individuare per il 'premio Consoli della Toscana', un'iniziativa che negli anni passati ha riscosso notevole successo e particolarmente quest'anno riconoscendo i meriti dell'istituto di Agronomia E. Avanzi della nostra Università.

Al termine della riunione gli intervenuti si recheranno al Camposanto Monumentale per la visita ai recenti restauri di grande interesse.

La delegazione sarà guidata dal console regionale Gianluca Chelucci con la presenza della Dottoressa Nadia Pellicani della Direzione Nazionale.