'I Love Pisa': l'omaggio video alla città di Tommaso Casigliani

E' stato presentato ieri pomeriggio 16 settembre a Palazzo Gambacorti, ed è visibile su YouTube, il video sulle bellezze di Pisa realizzato da Tommaso Casigliani, produttore discografico e musicista della città della Torre, titolare di una propria etichetta discografica e artefice di molte musiche inedite per cinema e televisione (vedi L'Eredità o Affari Tuoi di Rai 1). Alla proiezione erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti e l'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani.

Il titolo è 'I love Pisa'. "Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza - spiega Casigliani - ho pensato che per me non c'è cosa più bella dei sogni che facevo da bambino. I sogni più belli che ricordo sono quando sognavo di volare ed è così che ho voluto raccontare la mia Pisa".

Il cortometraggio racconta il sogno di un bambino e il viaggio spazio-temporale che lo farà immergere nella storia e nell'arte della città. Il volo onirico prende il via dall'ammirazione dell'ultima opera pubblica di Keith Haring nel 1989, realizzata sulla parete esterna della canonica di Sant'Antonio abate, dal titolo 'Tuttomondo' la più grande opera muraria d'Europa, l'unica pensata dall'artista per essere permanente. Il volo sulle ali della fantasia continua poi sui Lungarni con le prime luci dell'alba, suggestivi e magici, dove si riconoscono il Palazzo dell'Ussero e la chiesa di Santa Maria della Spina. Il sogno prosegue in Piazza dei Cavalieri, con belle immagini del Palazzo dell'Orologio con la Torre della Muda. Ultima tappa del viaggio è Piazza dei Miracoli e l'inimitabile Torre di Pisa.