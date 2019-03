I professionisti della moda all’Istituto Modartech, ecco tutti gli incontri gratuiti di marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Marzo sarà un mese molto intenso nella sede dell'Istituto Modartech a Pontedera grazie ad una serie di eventi, ai quali si può partecipare gratuitamente, da non perdere per chi desidera avvicinarsi e conoscere più da vicino il mondo della moda. Sono in programma infatti, workshop sulla comunicazione giornalistica, trend dal mondo fashion e un viaggio nel dietro le quinte della fotografia di moda.



Nel primo appuntamento di oggi 7 marzo alle 14 sarà ospite il giornalista Rai Franco Fatone, e si parlerà di comunicazione giornalistica. Verrà approfondito il tema dei fashion trend emergenti (cultura, lifestyle, macro trend) attraverso focus sul linguaggio giornalistico televisivo, analisi delle sfilate prêt-à-porter da Milano a Parigi, accompagnata da un’esercitazione pratica su lettura e interpretazione delle tendenze di gusto, estetica e valori del nostro tempo.



Sabato 9 Marzo alle 11 invece, ci spostiamo nel mondo dell’impresa per l’appuntamento con Michele Guidi, Showmates, che proporrà un’analisi sui future trend legati alle materie prime, in particolare ai pellami da abbigliamento e calzatura. Il network per l’industria degli accessori che coinvolge tutti gli attori coinvolti nel processo di sviluppo di una collezione, porterà un focus sulle tendenze emerse da Linea Pelle, la più importante rassegna internazionale dedicata ai settori calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento.



Giovedì 14 marzo alle 14 sarà invece la volta di Gianmarco De Pascalis, fotografo di moda che proporrà un approfondimento su come si organizza un set fotografico in studio o location, il rapporto tra fotografo e le varie figure presenti sul set. Saranno inoltre analizzate le diverse tipologie di foto di moda: editoriale, commerciale e reportage con un approfondimento del linguaggio fotografico. Infine, ma non meno importante, c'è da segnare in agenda la data di martedì 19 marzo, giorno in cui tutti gli aspiranti studenti potranno partecipare al doppio Open day, la mattina - dalle 10:30 alle 13 - e il pomeriggio - dalle 14:30 alle 17. Si tratta di una giornata aperta gratuitamente ai neodiplomati delle scuole superiori, ai laureati e non solo. Un’occasione di incontro per conoscere da vicino i corsi in partenza da aprile 2019 dell’area abbigliamento, calzatura, accessori e comunicazione. Proposte formative rivolte a coloro che cercano corsi per acquisire o migliorare specifiche competenze tecnico-pratiche nelle aree della moda o della comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro, con il rilascio di diploma accademico di primo livello equipollente alla laurea breve, qualifiche riconosciute a livello europeo (EQF) e certificazioni di formazione professionale. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.



Per maggiori informazioni: info@modartech.com, Tel. +39 0587 58458 Sito web: https://www.modartech.com/