I ragazzi dell'Itis di Pomarance incontrano la Leonardo spa

All’interno del ciclo di conferenze che permette ai ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance di conoscere le opportunità lavorative che gli si presentano una volta diplomati, sabato 21 dicembre, presso l’aula multifunzionale della scuola Riccardo Gabellieri presenterà LEONARDO S.p.A. Sabato 21 novembre dalle 9 alle 12 nell’aula multifunzionale dell’ITIS “A. Santucci” si terrà un incontro con Riccardo Gabellieri, ex diplomato del nostro istituto, oggi responsabile del Program Unit Fighters della divisione velivoli della LEONARDO S.p.A.

L’azienda LEONARDO S.p.A. (ex Finmeccanica) è un’azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Le consolidate capacità industriali, unite a un capitale umano di eccellenza e a una costante attenzione all’innovazione l’hanno portata a essere uno dei primi dieci operatori mondiali nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. L’incontro volto a presentare un percorso di vita e l’attuale ruolo in azienda informerà anche delle possibilità occupazionali che offre LEONARDO S.p.A., rivolto specialmente ai periti elettrotecnici diplomandi ed ai diplomati degli ultimi tre anni. Per meglio cogliere l’opportunità, martedì 17 alle 17:30, la scuola organizza presso l’aula polifunzionale un incontro con Claudio Bianchi in cui si insegnerà a scrivere un buon curriculum vitae e come cisi prepara ad un colloquio di lavoro. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.