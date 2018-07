I ragazzi dell'Itis Santucci di Pomarance in alternanza scuola-lavoro ad Altair Chimica Spa a Saline di Volterra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È finamente arrivato il momento della puasa estiva anche per i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance impegnati in attività di Alternanza Scuola e Lavoro (ALS) presso l’Altair Chimica Spa: (Gruppo Esseco). Il percorso che i ragazzi hanno l’opportunitò di fare a Saline è particolarmente impegnativo: oltre al percorso in affiancamento agli operai dell’azienda nelle normali attività, hanno modo di frequentare corsi abilitanti per particolari mansioni quali: Conduttore di generatore di vapore di III Livello e Conduttore di impianto chimico con Gas Tossici. Attualmente svolgono attività operativa di ASL quattro ragazzi di III: Matteo Gabellieri, Leandro Bittini, Alessandor Benucci e Eladie Justin Virlan, mentre gli studenti Enrico Bilei, Filippo Lucchesi, Juri Capanni e Alessandro Guiducci, dopo oltre 600 ore di attività in dua anni, hanno terminato il percorso. Quest’ultimi impeganti, negli esami di stato, hanno portato tutti una tesina, molto originale, sulla loro attività in azienda. In particolare Enrico Bilei, presentanto la sua tesina agli esami di stato ha dichiarato: “L’attività di ASL presso Altair Chimica è stata molto importante perché mi ha permesso di conoscere una delle principali attività produttive del nostro territorio, molto attenta all’ambiente e alla qualità delle produzioni. Il continuo miglioramento messo in pratica dall’azienda mi ha permesso di partecipare a corsi formativi interni di praparazione. L’impegno è stato tanto ma credo ne sia valsa la pena; non somo molti i miei coetanei neodiplomati che possono vantare sul proprio curriculum vitae abilitazioni come quella di conduttore di generatore di vapore di III Livello. Devo ringraziare i miai professori, ed in particolare la preside Ester Balducci, il professori. Antonio Quarta e Luca Antonelli che mi hanno stimolato nell’intraprendere questo percorso, ma anche i tutor aziendali: Silvio Chesi, Nicola Montorsi, Anna Filidei, Michele Falchi, Fabio Giovannetti e Giacomo Santi che mi hanno seguito in modo molto attento. Vedere in pratica ciò che veniva spiegavano in classe ha sicuramente rinnovato la mia motivazione allo studio, senza contare che mi ha fornito un ottimo argomento per iniziare il colloquio dell’esame”. L’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, grazie alle aziende con cui collabora, si riconferma una scuola di eccellenza, molto legata al mondo del lavoro, fatto confermato anche dalla richiesta dei suo diplomati: quattro di loro sono stati invitati a sostenere un colloquio a neanche tre giorni dal conseguimento del diploma.

Gallery