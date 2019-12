Muore a 32 anni colpito da un improvviso malore: Buti in lutto

Buti in lutto per la scomparsa del giovane Iacopo Berti. Trentaduenne, figlio di un noto medico, Berti se ne è andato ieri, 18 dicembre, ucciso dalle conseguenze di un malore. A comunicare la scomparsa del giovane è stata la Contrada Pievania di cui Berti faceva parte essendo legatissimo alla tradizione del Palio di Buti. Il giovane aveva studiato Biologia molecolare all'Università di Pisa e lavorava per la struttura ricettiva Borgo degli Aranci, a San Giuliano Terme.

"Non chiediamoci il perchè - scrive la Contrada Pievania - non esistono risposte a certi perchè. Come non esistono parole per esprimere tutto il dolore che ha colpito non solo la nostra Contrada, ma l'intero paese. Tutti quanti siamo vicini alla famiglia Berti per l'improvvisa e prematura perdita del nostro amato Iacopo. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai genitori Laura e Fabrizio, a Francesco, a Gianluca, a tutti i parenti e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ciao Iacopo".