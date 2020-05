Ikea Pisa riapre dal 18 maggio: misure igieniche rafforzate e controlli nel numero di visitatori

Riaprirà i battenti domani, lunedì 18 maggio, il maxi store di Ikea a Pisa, dopo oltre due mesi di chiusura a causa dell'emergenza Coronavirus. Rimarranno chiusi lo Smaland (l'area giochi per i bambini) e il ristorante.

Sicurezza, attenzione nei confronti di clienti e co-worker, nuove modalità d’incontro con i consumatori, sono le parole chiave che guideranno Ikea in questa nuova fase che il Paese si appresta a vivere. Lo store sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Saranno implementate tutte le misure a tutela delle persone che accederanno allo store di Pisa per proteggere clienti e collaboratori con pratiche igieniche rafforzate e il potenziamento di misure per il distanziamento fisico, reso possibile da un controllo più rigoroso del numero di visitatori.

“Lo store di Pisa è pronto a riaccogliere i visitatori grazie alla passione e all’impegno dei nostri co-worker, a loro e alle loro famiglie va il ringraziamento di tutta Ikea - dichiara Victoria Maria Miglietti, market manager di Ikea Pisa - ora più che mai vogliamo essere vicini alle persone, adattandoci ai nuovi bisogni che fanno parte di questa nuova realtà e mettendo a disposizione di tutti non solo i nostri prodotti, ma anche soluzioni e servizi che contribuiscano a creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone”.