Il 23 marzo esce 'Speculum', esordio della band pisana Lapsus

Esce oggi 23 Marzo per Beng! Dischi il primo lavoro del progetto "Lapsus", band avant-rock e indie-folk di Pisa fondata da Marco Marino. Queste le parole con le quali presenta il progetto. "E' un lavoro controverso dove si uniscono suoni ariosi e pesanti, necessari a trasmettere le complesse emozioni che narrano nei testi. Composto in un'angusta e solitaria camera da letto e registrato in un piccolo magazzino con un computer e pochi strumenti. Quasi tutto è stato registrato utilizzando strumenti veri: chitarre, bassi e voci formano l'insieme della musica. Solo alcune parti di batteria sono digitali, il resto è analogico." Un disco prodotto dallo stesso Marco Marino e Gianni Capecchi. Mix e mastering ad Elfland Studio (PI)" Il disco è presente sui principali store digitali quali Spotify, ITunes, GooglePlay, AmazonMP3. Ascoltalo su Spotify - https://open.spotify.com/album/1Q5YCJhwHHYtqF4TTUtfXs Guarda il Videoclip in anteprima su Youtube - https://youtu.be/9HrCDrebCXg BIOGRAFIA Dopo la morte del padre, la sua vita iniziò lentamente a cadere a pezzi. Fu costretto ad avvicinarsi all'azienda di famiglia, affrontando un'infinita spirale di problemi finanziari e alla fine di una relazione. Marino cadde in un profondo stato di isolamento interiore, che lo forzò a stare da solo per mesi. Era il momento di guardare avanti, e doveva esserlo attraverso la musica. Durante quel periodo, scrisse dozzine di canzoni tentando di spiegare cosa sentiva. Presto realizzò che la sua chitarra e la sua voce non erano abbastanza per esprimere quello che voleva, quindi formò una band che potesse produrre il sound che desiderava.

