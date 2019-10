Il 'Blogging Breakfast' festeggia due anni portando a pisa un’esperta di armocromia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa, 26 ottobre 2019 - I “Blogging Breakfast”, gli incontri mensili di approfondimento ideati dalla pisana Silvia Ceriegi, festeggiano due anni con un’ospite di eccezione, la consulente di immagine fiorentina Loredana Di Capua. Personal shopper in una delle più importanti boutique di Firenze, la Di Capua si racconta in un blog e attraverso il profilo Instagram e durante l’appuntamento pisano ha concentrato l’attenzione sull’armocromia e sull’importanza dell’immagine coordinata. “I colori colpiscono l’immaginario – ha spiegato la Di Capua – identificano una persona, aiutano a farla ricordare meglio e di più. La regina Elisabetta II, novantatreenne, che non ha paura di indossare le tinte più accese, ci insegna molto su questo tema ed è un esempio da seguire”. Un tema solo apparentemente insolito per il “Blogging Breakfastt”, l’appuntamento nato per fare network oltre la rete. “La scelta dei colori è sempre stata strategica in alcuni settori – ha osservato Loredana Di Capua – ma oggi, che si veicolano tanto le proprie immagini on line, questo aspetto ha assunto un’importanza ancora maggiore e va analizzato con cura per valorizzare se stessi e il proprio lavoro”. Un altro successo per Silvia Ceriegi, blogger e consulente web che ha centrato l’obiettivo di far incontrare blogger e appassionati di web, che magari si confrontano quotidianamente online, in un luogo fisico, sempre in giro per la Toscana. “Non è un corso, non è un convegno, si tratta di una mattinata conviviale – ha commentato Silvia Ceriegi – aperta ai blogger e agli instagrammer di qualsiasi settore, argomento e tematica, anche a quelli che sono on line da pochissimo perché l’idea di base è quella del confronto per crescere insieme”. “È proprio la parte formativa, ogni volta differente che differenzia le Blogging Breakfast e le rende uniche - ha continuato la Ceriegi - Ogni volta persone diverse, anche se molti sono habitué. Ogni volta l'entusiasmo che mi porta a dire che il futuro dell'online è anche offline”. Chimico di formazione, blogger dal 2011, Silvia Ceriegi dal luglio 2017 è, a tempo pieno, una consulente per il web e organizza in Toscana corsi di formazione a vari livelli. Da poco ha pubblicato il suo secondo libro, "I caffè della libertà", nel quale racconta il suo percorso, dall’apertura del blog, nato come hobby, alla scelta di abbandonare il “posto fisso” in una pubblica amministrazione per seguire i suoi sogni di un lavoro a sua immagine e somiglianza fra creatività e innovazione. Info 328.0161268 silviaceriegi@gmail.com oppure silvia@trippando.it o sulla pagina http://www.trippando.it/blogging-breakfast-colazione-network-blogger/