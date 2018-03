Il Comune di Ponsacco premia i 30 anni di carriera di David Pratelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

David Pratelli il poliedrico imitatore e artista a 360 gradi di Ponsacco, continua a mietere riconoscimenti. Ai premi Pisano doc 2017 e Miglior artista 2017 (Accademia degli Artisti Napoli) si aggiunge infatti il premio Cicero Award 2017 , premio Nazionale ideato da Piero Iafrate e rivolto a personalità che si sono contraddistinte in vari settori. Il riconoscimento patrocinato dal Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio e Regione Toscana, già assegnato lo scorso Dicembre durante la cerimonia ufficiale che si è svolta ad Arce, nel Lazio, presso la sala Consiliare della XV Comunità Montana Valle del Liri, sarà consegnato alla Professoressa Liliana Dell'orso direttrice della clinica psichiatrica e della scuola di specializzazione in psichiatria dell’Università di Pisa, e a David Pratelli, artista toscano conosciuto e stimato a livello nazionale, con una cerimonia che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Ponsacco sabato 10 Marzo alle ore 17.00.



La sindaca Francesca Brogi conferirà inoltre a David Pratelli una targa di riconoscimento per i suoi 30 anni di carriera. Infatti nel lontano 1986 ha iniziato a calcare i palcoscenici facendo le sue prime parodie , riproducendo i versi e atteggiamenti di personaggi di sport (Lippi, Ranieri, Capello, Conte, Ibrahimovic, Sarri, Graziani, Allegri, Del Neri...), politica (Renzi Berlusconi...) e spettacolo ( Mughini, Malgioglio Carlo Conti, Celentano, De Sica, ( che lo ha definito il suo imitatore numero uno) tanto per citarne alcuni), che nel corso degli anni sarebbero poi diventate straordinarie imitazioni, protagoniste di trasmissioni televisive delle principali reti nazionali. Ma David Pratelli non è solo imitazione, nel corso dei suoi trent'anni di carriera oltre ad aver vinto il Campionato nazionale degli Imitatori, ha assunto le vesti di presentatore, ha portato in scena spettacoli teatrali e live , è stato protagonista in diversi programmi radiofonici e quattro anni fa ha fatto il suo esordio come scrittore con Tenebra , un giallo horror. David Pratelli premiato per il suo lungo percorso di artista poliedrico, non si fermerà qui ma continuerà ancora per molti anni a farci sorridere nelle sue mille vesti.