Il futuro dell'aviazione nel video dell'Università di Pisa per 'Raccontare la ricerca'

Come saranno gli aerei del futuro? Lo racconta l'ultima puntata di 'Raccontare la ricerca', la serie di video dedicata ai progetti e agli studi all'avanguardia portati avanti all'Università di Pisa.

Il professor Aldo Frediani e il gruppo di ricercatori della sezione aereospaziale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, parlano degli studi sugli aerei del futuro che hanno l'obiettivo di superare i limiti degli attuali velivoli e consentire in futuro uno sviluppo sostenibile dell'aviazione.

In generale il progetto è una raccolta di video che affrontano, in modo semplice ma scientificamente rigoroso, grandi temi di interesse generale su cui l'Università di Pisa sta sviluppando importanti ricerche, mostrando i volti e le parole di chi quotidianamente si impegna nell'attività di studio e avvicinando i cittadini ad argomenti spesso ostici o molto specialistici. Il progetto è nato nel 2015, in collaborazione con il corso di laurea in Discipline dello Spettacolo e con la regista Livia Giunti. Sino ad ora sono stati realizzati 20 video, della durata di 4/6 minuti anche con sottotitoli in inglese e sono visibili sul canale Youtube dell'Ateneo.