Il gruppo volontari anticendio 'Paolo Logli' di Calci compie 30 anni

Compie 30 anni di attività, una delle Associazioni storiche presenti nel Comune di Calci. Il Gruppo Volontari Antincendio “Paolo Logli” (GVA) esattamente il 22 aprile del 1988 vedeva la luce con la firma dello statuto da parte dei nove soci fondatori. Colui che doveva essere il decimo firmatario, purtroppo, perì in un incidente stradale pochi giorni prima della firma. Era Paolo Logli (cui appunto fu intitolata l’associazione), figlio di Rino, storico Sindaco di Calci. L’associazione, impegnata nell’antincendio boschivo e nella protezione civile, fu la prima di questo genere a costituirsi non solo nel Comune di Calci ma su tutto il monte pisano. Negli anni successivi, nei comuni limitrofi (Vicopisano, Buti, San Giuliano Terme, Vorno nel comune di Capannori) sulla spinta del Gva Paolo Logli nacquero associazioni dello stesso tipo che per testimoniare il legame diretto con il gruppo di Calci, adottarono anche loro la sigla GVA. Oggi l’associazione, guidata dal Presidente Federico Delle Sedie, conta oltre 100 soci ed è considerata, anche a livello regionale una delle associazioni più importanti nel campo dell’AIB per la capacità organizzativa e la professionalità sempre dimostrata dai suoi volontari. Stretto il legame con il Comune di Calci e la Regione Toscana. Da 30 anni l’associazione infatti collabora con gli Enti preposti alla lotta agli incendi boschivi in quello spirito di supporto alle Istituzioni che deve caratterizzare il volontariato organizzato. Per ringraziare il gruppo per quanto in questi anni ha dato e saputo dare a tutta la comunità calcesana e non solo, domenica 22 aprile alle ore 11:00 nella sala consiliare “Rino Logli” il Sindaco Massimiliano Ghimenti e la Giunta Comunale a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, consegneranno un piccolo ma sentito riconoscimento di ringraziamento e gratitudine vera e propria. La cittadinanza è invitata a partecipare.