Il Manganello e Polizia Municipale

La 'illuminante' lettura del programma di mandato del Sindaco Conti induce ad alcune riflessioni. Peccato che la gran parte del panorama politico, culturale e sindacale sia silente rispetto all'utilizzo della Polizia Municipale a fini prevalentemente di ordine pubblico, nel rispetto non solo di ordinanze imbarazzanti (a dir poco) come quelle riguardanti il centro storico ma di una visione securitaria che ormai accomuna gran parte dell'arco parlamentare.

La Polizia Municipale noi vorremmo utilizzarla soprattutto ad altro fine, per esempio contro l'abusivismo edilizio e il lavoro nero, nei quartieri periferici. La società è cambiata ragion per cui sarebbe anacronistico rivendicare per la Municipale il ruolo del vecchio vigile urbano, ma è altrettanto vero che negli ultimi anni si è spinto (anche con le precedenti amministrazioni a guida Pd) sul pedale dell'acceleratore verso una polizia municipale utilizzata per compiti più propriamente delle forze di polizia. Quelle forze di polizia sono richiamate dalla legge 121/81 dalla quale la polizia municipale è volutamente esclusa.

La Polizia Municipale, per gli enti locali in generale, non è più una delle risorse dell'amministrazione ma è divenuta vero e proprio 'strumento' utilizzato dai politici di turno per perseguire i propri obiettivi, indipendentemente dalle funzioni attribuite dal nostro ordinamento. Così accade che l'amministrazione ignorando le reali competenze della Municipale, invece di rivolgersi a Prefettura e Questura, ha deciso di impiegare gli agenti per l'ordine pubblico dimenticando che il Comune non è il soggetto preposto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di competenze banalmente stabilite dalla nostra Costituzione.

Nel programma di mandato del sindaco, sul fronte della Municipale, si prevede di: