Grazie alla collaborazione con l’associazione “LA TORRE” di Montecastelli Pisano (Comune di Castelnuovo di Val di Cecina) il giono 26 giugno il prof. Mario Daniele, docente in pensione di Belle Arti e Scultura presso l’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, ha tenuto un conferenza introduttiva sulla comunicazione dell’arte contemporanea. La conferenza era rivolta principalmente agli studenti dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance che si sono resi disponibili per collaborare alla realizzazione del primo FESTIVAL ARTISTICO che avrà come tema “IL MONDO MAGICO DELLA MENTE“. L’evento in programma per i giorni 7-8-9 settembre 2018 vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale, invitati ad esporre le loro opere in un consteto unico: il borgo di Montecastelli Pisano, lungo la VIA DEGLI ETRUSCHI. La mostra, grazie alla disponibilità dei cittadini e degli enti pubblici , sarà diffusa su tutto il centro abitato: le opere presentate saranno esposte in abitazioni private e nelle aule della ex scuola comunale; i Concerti si terranno nell’Auditorium e sul sagrato della Chiesa ronanica; le performances, le istallazioni e i video negli spazi della Polisportiva e nel Parco delle Sculture. Anche gli studenti della scuola avranno la loro visibilità; infatti è previsto l’allestimento di uno spazio dove poter esporre, anche con momenti dimostrativi, i progetti reliazzati nel corso di ROBOTICA organizzato all’interno dell’istituto.



“Si tratta di realizzare un evento che vuole essere sui generis, speciale, innovativo e perfino dirompente. L’idea è quella di avviare una riflessione approfondita sul nostro mondo contemporaneo attraverso le multiformi manifestazioni dell’Arte, che è sempre una rappresentazione dell’ interiorità e della libertà dell’uomo. L’inarrestabile avanzamento tecnologico e l’eccesso di razionalismo/ pragmatismo/consumismo minacciano di distruggere il “mondo magico della mente”. Inconsapevolmente la società contiene e trattiene ancora per fortuna quel mondo con la sua simbologia mitologica, fin dalle epoche primitive e dell’antichità classica, cui pare affiancarsi oggi prepotente un nuovo mito: l’angelo dissipatore della Tecnologia. E’ vero, i simboli della civiltà contemporanea danno conto di una mutazione antropologica in atto, ma essa tuttavia non riuscirà ad estirpare dal profondo dell’io la categoria del “magico”. L’epifania del “magico” si manifesta da sempre attraverso l’ARTE. E’ l’Arte che continua a porsi domande senza pretendere conferme inconfutabili. Dunque, noi vogliamo investigare attraverso i prodotti dell’Arte l’esteso campo delle attività umane nelle quali tracce/presagi si elevano a simbolo; vogliamo esplorare le pratiche del quotidiano che occultano/rivelano quel grumo di emozioni , visioni, simboli che l’attività tecnologia minaccia di sopprimere. L’Arte va sempre al di là delle sue stesse rappresentazioni, tutto ciò che entra nel suo Universo si trasfigura e avvia la propria metamorfosi; il mondo dell’Arte non è un universo alternativo a quello routinario/ visibile degli Uomini; ma è essa stessa intrisa di quotidiano e di sublime. “ L’obbiettivo quindi è quello di dare dei contributi utili al dibattito sul rapporto tra l’essere umano, la scienza e l’arte, un tema aperto con la prima rivoluzione industriale e sempre di estrema attualità in quanto lo sviluppo tecnologico offre sempre nuovi fronti di discussione. Tutti i artecipanti saranno invitati a produrre un video di novanta secondi con le proprie riflessioni che poi saranno rilanciate sui social. Il Festival, organizzato dall’associazione “LA TORRE”, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Val di Cecina e della Polisportiva di Montecastelli Pisano, si svolgerà a Montecastelli Pisano (Comune di Castelnuovo di Val di Cecina) nei giorni 7, 8 e 9 Settembre 2018 lungo la VIA DEGLI ETRUSCHI. E’ riservato a Pittori, Scultori, Videomakers, Musicisti Sarà possibile seguire gli sviluppi di questa manifestazione artistica su Facebook “Montecastelli Viva”.

