Il presidente di Confesercenti Litorale Cordoni nel consiglio della Camera di Commercio di Pisa per il settore turismo

Alessandro Cordoni, vicepresidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord e presidente Confesercenti Litorale, entra nel consiglio della Camera di commercio di Pisa per il settore turismo. La nomina è avvenuta martedì scorso con l’atto firmato dal presidente della Regione Enrico Rossi. Cordoni prende il posto di Antonio Veronese che nei mesi scorsi si era dimesso dopo l’annuncio della sua candidatura a sindaco di Pisa alle prossime elezioni amministrative. Le dimissioni di Veronese avevano poi portato all’accordo tra Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio per l’ingresso nella giunta camerale di Federica Grassini. A completare il consiglio mancava a questo punto solo il nome del nuovo membro, indicato appunto in Alessandro Cordoni. Cordoni, oltre a ricoprire incarichi direttivi all’interno di Confesercenti Toscana Nord, è titolare del Bagno Vittoria di Marina di Pisa.

“Sicuramente Cordoni è la persona giusta per rappresentare il mondo del turismo nel consiglio camerale – commenta il presidente Confesercenti Toscana Nord, Alessio Lucarotti – vista la sua esperienza di imprenditore nel settore balneare. Una figura da sempre punto di riferimento della nostra associazione pronta quindi a rappresentare al meglio le istanze del turismo in questa fase di lenta ripresa del settore”.