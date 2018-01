Il sindaco e gli assessori della Giunta di Vicopisano iscritti all'anagrafe antifascista del Comune di Stazzema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Durante l'ultima Giunta il Sindaco Juri Taglioli, il Vicesindaco Matteo Ferrucci, le Assessore Valentina Bertini e Catia Cavallini e l'Assessore Andrea Taccola hanno deciso di aderire all'anagrafe antifascista che ha promosso e realizzato il Comune di Stazzema in occasione del settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione.

"La Costituzione _ dice il Sindaco Taglioli _ segnò un passaggio epocale di libertà e democrazia dopo anni di regime fascista e di occupazione nazista che avevano annullato le libertà personali e associative discriminando e perseguitando gli oppositori per molteplici motivi: politici, religiosi, razziali e tanti altri, troppi per essere enumerati, così tanti da ricomprendere nell'opposizione praticamente l'intera società, l'umanità".

"Per questo _ prosegue Taglioli _ abbiamo deciso di aderire a questa importante iniziativa del Comune di Stazzema dove ogni anno, il 12 agosto, torniamo, come Amministrazione, a commemorare il terribile eccidio perpetrato dai nazisti e dai collaborazionisti fascisti, in cui furono barbaramente uccisi 560 civili inermi, dei quali 130 bambini, una di appena venti giorni, Anna Pardini".



Si può aderire all'anagrafe antifascista anche online, collegandosi alla pagina apposita dall'homepage del Comune di Stazzema: www.comune.stazzema.lu.it e sottoscrivendo questo documento: "Affermiano la responsabilità di ciascuno in merito alla possibilità per tutti di poter crescere e prosperare nel rispetto dell’altro, di poter esprimere liberamente le proprie opinioni senza discriminazioni di pensiero, razza, religione, orientamento politico, sesso, orientamento sessuale, condizione sociale e arrivare all’obiettivo per ciascuno di accedere ad una informazione che diventi strumento di conoscenza su cui costruire un mondo senza più paure, guerre, oppressioni e fame. Affermiamo il diritto di ciascuno, e in particolare dei bambini, a vivere in sicurezza, avendo gli strumenti per conoscere il passato e costruirsi un futuro. Entrare a far parte di questa comunità significa non solo aderire, ma condividere un impegno: la Costituzione nasce dalla guerra al nazifascismo, stabilendo le regole di una convivenza in cui ciascuno possa sentirsi uguale agli altri. Questa comunità fa propri i valori della Costituzione Repubblicana e del Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema. Una comunità alla quale tutti possono aderire senza distinzione di età, nazionalità, condizione sociale, genere, pensiero politico per lasciare alle generazioni future un mondo senza più guerre."