Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da lunedì 30 marzo, il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa diventa SMArt. I nostri musei sono chiusi ma noi continuiamo a proporre nuovi modi di raccontare le nostre collezioni per rimanere in contatto con l’arte, la storia, la scienza e la natura.

Ogni giorno i vari musei propongono sui rispettivi siti e pagine Facebook nuovi video, tutorial e curiosità dedicati a grandi e piccini, all’interno di varie rubriche, tutte ideate per questo periodo.

DIARIO DI BORDO

Sulle pagine Facebook del Sistema Museale di Ateneo e dei musei stiamo pubblicando il nostro Diaro di bordo: ogni giorno viene presentata una piccola storia, un oggetto delle collezioni o, per esempio, mostrata una fioritura particolare all’Orto Botanico.

ORTO E MUSEO BOTANICO

o Orto in video - Pochi minuti per scoprire gli angoli più belli, le curiosità e le notizie scientifiche di tante piante che vivono in questo angolo verde a pochi passi dalla torre.

o Creativ_Orto - Attività per bambini da svolgere a casa… pensando all’Orto e Museo Botanico

o L’Orto in pillole - Storie, aneddoti e curiosità sull’Orto e Museo Botanico

MUSEO DELLA GRAFICA - Museo virtuale – Io Resto a Casa con il Museo della Grafica

o Opere, temi, artisti. Costruiamo una mostra virtuale per presentare le opere delle Collezioni permanenti, o quelle esposte in mostre temporanee

o Rivivi le mostre per riscoprire le mostre che si sono tenute in passato

o Attività per bambini e famiglie da casa

GIPSOTECA DI ARTE ANTICA - #GipsotecaSMArt, al museo… virtualmente

o In poche parole: video dedicati alle sculture, ispirati dalle citazioni di autori classici

o Originali e copie: brevi articoli e post sul rapporto tra i calchi della Gipsoteca e le statue da cui sono tratti

o Quello che le statue non dicono: post per i più giovani con meme e fumetti

o Trova la statua: un gioco social per famiglie che stimola osservazione, creatività e apprendimento informale

MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO

o #iorestoacasa e #programmo: Video-tutorial di programmazione, sulla pagina Facebook di Pisa CoderDojo con le relative slide didattiche di supporto progettata e realizzata da Pisa CoderDojo, un club di insegnamento della programmazione informatica per i giovani tra i 7 e i 17 anni, con il patrocinio del Museo degli Strumenti per il Calcolo.

o Ma-te-SMA-ti-ca: Matematica per capire meglio ciò che ci circonda

COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

o Tour virtuali in LIS (Lingua dei Segni Italiana): brevi video per raccontare le Collezioni

Altri contributi sono in preparazione per gli altri musei.

Per tutte le informazioni, consultare:

https://www.sma.unipi.it/smart-unipi/