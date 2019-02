Castelfranco: arriva l'illuminazione artistica per i graffiti del collettivo Edf Crew

Sono partiti i lavori d’illuminazione artistica che valorizzeranno le opere realizzate dal collettivo Edf Crew di Pontedera sui muri cittadini. Un gioco di luci studiato ad hoc per far splendere i coloratissimi graffiti che nell’autunno scorso hanno ravvivato la facciata esterna della Sala Polifunzionale dell’Orto di San Matteo e la facciata della Scuola Giovanni Pascoli di Orentano.

Da ieri sera (7 febbraio) sull’Orto di San Matteo risplende di luce il murale raffigurante la rinascita: una mano semina il terreno dove a germogliare sono le varie attività svolte all’interno del centro, come la musica, lo yoga e il teatro. Il prossimo intervento di illuminazione notturna interesserà la facciata della Scuola Pascoli di Orentano, interamente dipinta con un simbolico 'percorso evolutivo', dove al centro è raffigurato uno studente di fronte un grande libro pronto ad affrontare l’avventura del sapere, attraverso l’insegnamento. Non sarà possibile per problemi di natura tecnica invece illuminare il muro esterno dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci in Piazza Mazzini.

"E' importante dare la giusta luce all’arte. Questo vale tanto per i musei, quanto per i luoghi pubblici che appartengono a tutta la comunità - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - il lavoro che è stato fatto ad ottobre merita di essere illuminato per una maggiore condivisione e per una rigenerazione degli spazi urbani anche nelle ore notturne. Purtroppo non ci è stato possibile includere nell’intervento di illuminazione anche il murale fatto in Piazza Mazzini, previsto nel progetto iniziale. In questo caso, l’implementazione di punti luce, per l’istallazione, avrebbe significato la parziale demolizione del marciapiede, con costi troppo elevati. A malincuore abbiamo concentrato i lavori solo sulla Scuola di Orentano e sull’Orto di San Matteo".

"Gli interventi di arte sociale - dichiara Federico Grossi, assessore all’Ambiente e alla Partecipazione - realizzati nell’autunno scorso dai ragazzi del collettivo artistico Edf Crew di Pontedera hanno suscitato grande entusiasmo e sono così ben fatti che abbiamo deciso di valorizzarli con un’illuminazione notturna che la sera li renda ancor più belli. Da ieri sera a Castelfranco abbiamo acceso il murale dell’Orto di San Matteo mentre a breve partirà l’intervento di illuminazione artistica del murale presente sulla facciata della Scuola Pascoli di Orentano, per ammirare anche quando cala il sole un’opera veramente unica".

“Vogliamo ringraziare gli uffici comunali che hanno collaborato al progetto, lo Studio GSL e la ditta Elettrotecnica Santini di Castelfranco di Sotto che hanno realizzato l’opera" concludono Toti e Grossi.