Calcinaia: nuova illuminazione a led in via delle Case Bianche

Da Lunedì 7 gennaio sono in corso di esecuzione i lavori di installazione dei nuovi corpi illuminanti a led in via delle Case Bianchea Calcinaia. Tali interventi erano già previsti nel progetto di riqualificazione della strada con la realizzazione dei nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali.

I corpi illuminanti attualmente presenti saranno sostituiti così con nuovi elementi a led. E la linea elettrica fino a poco tempo fa aerea, adesso non si vedrà più perché, con i lavori di rifacimento della strada, è stata portata sotto la sede stradale. L'installazione dei led si tradurrà in benefici concreti, che vanno dal risparmio energetico, alle prestazioni decisamente più "illuminanti", fino a minori bisogni e spese in termini di manutenzione.

Durante il corso dei lavori l'impianto di illuminazione pubblica tuttora presente non sarà disattivato, per garantire comunque il funzionamento nelle ore notturne.