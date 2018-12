Torna illuminato l'orologio sulla torre di Palazzo Pretorio

Ieri sera, 17 dicembre, il sindaco di Pisa Michele Conti ha annunciato con un post su Facebook il ritorno dell'illuminazione per l'orologio di Palazzo Pretorio. Oltre alla foto, un breve post ha sottolineato il provvedimento: "Era spento da anni, abbiamo nuovamente illuminato l'orologio sulla torre di Palazzo Pretorio. Vi piace? Sono piccoli gesti, sicuramente, che però dicono molto sul nostro modo di lavorare, sull'attenzione quotidiana che mettiamo anche nei dettagli per far tornare Pisa a brillare come merita!".