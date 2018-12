Piazza Martiri della Libertà: in arrivo la nuova illuminazione 'antivandalismi'

In arrivo la riqualificazione dell'illuminazione pubblica in Piazza Martiri della Libertà, Piazza Santa Caterina e via Santa Caterina. E' quanto prevede una determina firmata nei giorni scorsi dal funzionario comunale Antonella Meini. Il progetto è già esecutivo e i lavori partiranno nelle prossime settimane una volta individuata, tramite gara, l'azienda che si occuperà di realizzare gli interventi. I lavori, per un importo complessivo di 250mila euro, saranno finanziati con i fondi dell'avanzo di bilancio che sono stati sbloccati dal Governo.

Piazza Martiri della Libertà

Per ottenere una migliore visibilità della piazza i pali di illuminazione verranno spostati in prossimità del vialetto interno piuttosto che lungo la strada (come è stato fino ad oggi), con il fascio luminoso che si concentrerà in una sola direzione, verso la piazza. L’utilizzo di questo complesso illuminante è previsto anche per la parte opposta, quella in prossimità della Scuola Sant'Anna. Il monumento centrale dedicato a Pietro Leopoldo I sarà illuminato da proiettori installati anche essi su dei pali lungo il vialetto laterale, con i proiettori interrati che verranno quindi dismessi. E’ inoltre previsto il restauro dei pali storici di ingresso alla Piazza.

Piazza e via Santa Caterina

In questo caso si prevede la demolizione e il successivo rifacimento degli impianti di illuminazione. Verranno quindi installati dei proiettori sotto gronda per illuminare la chiesa e la Piazza Santa Caterina senza risultare invasivi. Anche il parcheggio della piazza sarà illuminato "da proiettori sotto gronda - si legge nella relazione - in modo tale da eliminare la zona di forte oscurità attualmente presente" ed aumentare "il senso di sicurezza della cittadinanza". Saranno infine illuminate con lanterne a parete via Santa Caterina, la via adiacente a Piazza Martiri della libertà e il tratto della via San Lorenzo che costeggia la piazza.