Illuminazione pubblica: nuovo impianto in via Niosi

Partono lunedì 12 febbario i lavori per il nuovo impianto di illuminazione in via Niosi, nel quartiere di Sant'Antonio, tra via Crispi e San Paolo a Ripa D'Arno. L'intervento è eseguito dall'impresa 'Borghini e Cinotti srl' di Empoli, che si è aggiudicata il bando di gara per i lavori che comprendono anche nuove luci in via Roma e l'impianto sul ponte del Cep, per un investimento totale di 400mila euro. Previste modifiche al traffico: dal 12 febbraio in piazza San Paolo a Ripa D'Arno e in via Niosi restringimento di carreggiata e divieto di sosta di 4 stalli per volta all'avanzare del cantiere

Procede intanto la sostituzione dei punti luce con l'installazione di lampade a led: oltre 10mila su 13mila sistemati. Lo stesso procede il nuovo impianto di illuminazione di Marina di Pisa, insieme ai nuovi pali a Tirrenia, per un investimento di 2,6 milioni di euro.

Pubblicato il bando (ulteriori 460mila euro) per assegnare gli interventi decisi sul bilancio partecipato (via Tonelli, via Bramante, pista ciclabile di via Tino di Camaino, area fitness di Tirrenia, via Fonda, via di Campaldo, via Giordano, via Boccherini, via Le Rene, via Fiorentina, zona Tribunale)

"Gli interventi - commenta l'assessore ai lavori pubblici Serfogli - consentiranno non solo di garantire la sicurezza stradale, in particolare per i pedoni, e migliorare il decoro di luoghi soggetti a vincolo di pregio monumentale, ma anche di contrastare fenomeni di degrado e incrementare la sicurezza urbana. Nelle prossime settimane partiranno i lavori, assegnati tramite bando, per l'illuminazione e la videosorveglianza nel quartiere di San Martino, un milione di euro di investimento che comprende anche la riqualificazione di fognature e lastricato nei vicoli della zona".