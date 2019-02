Volterra: nuova illuminazione in via Fonda

Via Fonda, il Pala San Felice ed il perimetro della Scuola media Jacopo da Volterra sono stati interessati da un intervento che ha comportato l'installazione di nuovi punti di pubblica illuminazione e dalla revisione dei corpi illuminanti in alcuni punti critici. L'intervento sarà completato a breve con un ultimo punto luce sulle scale della scuola media. "L'intera zona era pressoché al buio da decenni - spiega il sindaco di Volterra Marco Buselli - e ringrazio l'assessore alle Opere pubbliche Massimo Fidi per aver messo finalmente in sicurezza un'area vasta e molto frequentata che aveva bisogno di un intervento urgente e risolutivo. La sicurezza, la fruibilità ed il decoro urbano dell'area sono sicuramente molto migliorate. I lavori che stiamo facendo nell'area sovrastante Via Fonda, in prossimità dei vecchi lavatoi di San Felice, completeranno l'opera e rappresenteranno il collegamento con la rinata area dei Pratini".



A breve anche la riapertura della scalinata di collegamento, chiusa da anni e appena ristrutturata. Sempre nell'area dei Pratini, in cui è stata quasi completata l'installazione dell'illuminazione delle Mura, è intanto stato posizionato anche un punto luce fisso per il drago in pietra realizzato dall'artista Alessandro Trafeli.