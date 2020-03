La Torre di Pisa spegne le luci in occasione di "M'illumino di meno"

La Torre di Pisa spegne le luci per 'M'illumino di Meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili targata Caterpillar, Rai Radio2, in programma venerdì 6 marzo. Come sempre saranno centinaia i monumenti delle piazze italiane che aderiranno all'iniziativa. Giunta all'edizione numero 16 la campagna quest'anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi per invertire il cambiamento climatico e frenare il riscaldamento globale.

Sono inoltre centinaia i Comuni e le aziende che stanno piantando alberi per contribuire al piu' grande progetto di Forestazione Urbana. L'obiettivo è quello di piantare un filare di 500.000 alberi, che simbolicamente unisca il comune di Pino Torinese con quello di Alberobello, procede incessantemente anche grazie al prezioso endorsement dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ha invitato 8000 sindaci a partecipare piantando almeno un albero.