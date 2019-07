Imparano a realizzare calzature e le donano alla casa delle donne centro antiviolenza di Brescia

Hanno già trovato lavoro 9 su 12 dei ragazzi che hanno partecipato al corso per operatore calzaturiero organizzato dall'agenzia per il lavoro Maw Ment At Work in collaborazione con il Consorzio Toscana Manifatture. Le calzature realzzate durante il corso (sneakers, ballerine e décolleté) sono state donate per sostenere la lortta contro la violenza sulle donne