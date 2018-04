Vicopisano, impianto di cremazione animali domestici: cittadini preoccupati

Impianto di cremazione per animali domestici nel Comune di Vicopisano

Il Sindaco Juri Taglioli fa il punto dopo una serie di approfondimenti con gli enti preposti e di incontri pubblici con la cittadinanza

Dopo una serie di incontri con l'Ufficio Suap di Vicopisano, a metà febbraio, un imprenditore ha inoltrato al Comune la documentazione per poter realizzare, nella zona artigianale denominata La Barsiliana, un impianto destinato alla cremazione di animali domestici. Il Comune, avendo nel proprio regolamento urbanistico una norma che vieta la lavorazione dei rifiuti anche non pericolosi nelle zone artigianali, tramite l'Ufficio Suap, ha provveduto a effettuare i controlli necessari per appurare se la richiesta dell'imprenditore e la norma in questione fossero o meno compatibili.

"Ad oggi - spiega l'amministrazione - dalla verifica fatta con gli enti preposti, Asl e Regione, oltreché con i tecnici interni del Comue, è emerso che questa attività di cremazione non è classificabile come trattamento di rifiuti e quindi non può essere ricompresa nel divieto espresso dalla norma".

Per affrontare le preoccupazioni dei residenti, il Comune ha promosso due incontri pubblici, uno svoltosi a febbraio e uno a marzo, ai quali, oltre ai cittadini sono stati invitati i tecnici di tutti gli Enti coinvolti. "In seguito - spiega nel merito il sindaco Juri Taglioli - dopo una prima presa di posizione contro l'impianto di cremazione da parte di un gruppo di cittadini di Pian di Vico, è pervenuta all'amministrazione una relazione scritta da parte del 'Comitato per la salvaguardia, la tutela e la difesa del territorio e delle attività delle località di Guerrazzi e di Pian di Vico' che ho prontamente inoltrato alla Regione Toscana, che gestisce la conferenza dei servizi e che ha già in valutazione i contributi tecnici del Comune, di Arpat e della Asl, per avere risposte dettagliate su tutto. Attualmente le stiamo aspettando".

"Comprendo i dubbi, le domande e le preoccupazioni espresse dalla parte di territorio più coinvolta - ha aggiunto Taglioli - proprio per questo sono andato a parlare con la Asl e gli uffici regionali per rendermi conto personalmente di come stanno le cose e poter garantire la massima sicurezza e la più ampia attenzione possibili verso i cittadini e le attività delle aree sopra menzionate. L'obiettivo principale, mio e di questa amministrazione, resta infatti, sempre e prima di ogni altra cosa, quello di tutelare il benessere dei cittadini e la protezione del territorio e dell'ambiente".