Ricerca: impiantata la mano robotica del Sant'Anna ad una donna italiana

Sono in via di pubblicazione i risultati del primo impianto su un cittadino italiano della mano robotica, il sistema bionico in grado di far percepire alla persona il contatto con gli oggetti, strumento realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna insieme al Politecnico di Losanna.

Ad essere protagonista della sperimentazione è stata Almerina Mascarello, donna veneta che aveva perso la mano sinistra in un incidente. L'operazione di impianto è stata eseguita nel giugno 2016 al Policlinico Gemelli di Roma. A guidare l'equipe il neurochirurgo Paolo Maria Rossini. Gli elettrodi impiantati nei muscoli sono stati realizzati dall'università tedesca di Friburgo.

La donna è anche la prima a poter uscire con la mano bionica perché l'elettronica necessaria al funzionamento, realizzata in parte dall'Università di Cagliari, è stata resa portatile ed integrata in uno zainetto. Il vero e proprio test esterno si è svolto a Roma nell'ottobre 2016. Il prossimo obiettivo sarà quello di ridurre ancora le dimensioni dei sensori e superare anche la necessità dello zaino.



"Con i nostri scienziati siamo in tutti i campi ai confini del futuro. Complimenti!" ha commentato il sindaco di Pisa Marco Filippeschi. “Un altro passo in avanti che segna l’ennesimo straordinario risultato della ricerca che ha il cuore pulsante nel nostro territorio - fa eco Federico Gelli, responsabile nazionale sanità del Partito Democratico - la Scuola Sant’Anna di Pisa ha contribuito a far fare il salto di qualità a una tecnologia già molto avanzata come la prima mano bionica del 2014. Questo nuovo traguardo che è stato raggiunto ci indica come il valore sociale e medico della ricerca non possa essere ignorato dalle istituzioni, che sono anzi chiamate a salvaguardarlo. Le mie congratulazioni ai ricercatori e ai gruppi di lavoro che hanno contribuito, una volta di più, a rendere grande il nome di un’eccellenza sempre più di livello internazionale”.