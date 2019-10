Importazione e vendita sul web di prodotti contraffatti: scoperto laboratorio dalla Finanza

Un'indagine di alcuni mesi della Guardia di Finanza di Pisa ha permesso di individuare e smantellare un giro di contraffazione con il sequestro di migliaia di componenti per capi di abbigliamento ed accessori falsi, tenuti in un deposito a Fucecchio. A finire denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze è stato un cittadino cinese di 50 anni per fabbricazione, importazione e commercio di merce contraffatta.

Il sistema è legato all'importanzione di merci e marchi contraffatti direttamente dai 'paesi a rischio', soprattutto dell'estremo oriente, con i prodotti che transitano dall'aeroporto Galilei. Le analisi delle Fiamme Gialle pisane su alcuni siti di vendita online, condotte con funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa, ha permesso di individuare le singole spedizioni, riuscendo anche a risalire ad uno dei commercianti dell'illecito. Una volta trovato l'indirizzo, il blitz presso il domicilio del 50enne ha permesso di scoprire un vero e proprio laboratorio di assemblaggio di accessori e capi di abbigliamento.

Per avere un esempio del peso di questo commercio illecito, monitorato tramite analisi sul web per individuare a colpo sicuro i casi critici, in solo pacco sono stati rinvenuti oltre 30 chili di etichette false di note griffes.

Gallery