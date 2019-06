Imu 2019: c'è tempo fino al 17 giugno per il primo acconto

In vista della scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2019, è online sul sito di Sepi, a questo link, la versione definitiva della nuova guida tributaria aggiornata a maggio, contenente tutte le informazione per il versamento dell'acconto Imu per l’anno 2019.

Il versamento della Imu 2019 è previsto in due rate scadenti nei giorni:

17 giugno 2019 (acconto)

16 dicembre 2019 (saldo)

Il pagamento, in autoliquidazione, dovrà avvenire per il versamento in acconto fino al 17 giugno, in base alle aliquote annuali deliberate, attraverso modello F24, presso gli sportelli postali e bancari. Sul sito della Sepi è disponibile il calcolo interattivo dell'Imu.