Ospedaletto: inaugurato il nuovo centro di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici

E' stato inaugurato stamani, 16 dicembre, il nuovo Centro RAEE per la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a Ospedaletto, in via Ragghianti. Il centro, gestito da personale Geofor, sarà aperto a partire dal prossimo 7 gennaio e inizialmente svolgerà un servizio su appuntamento, tramite apposito numero telefonico di Geofor, che sarà comunicato a breve. Il servizio è rivolto esclusivamente alle aziende e attività commerciali che vendono elettrodomestici e che sono obbligati per legge, secondo il principio 'uno contro uno' introdotto dal Decreto n.65 - 2010, a ritirare i vecchi elettrodomestici, a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto. Dopo un primo periodo di sperimentazione, l’amministrazione valuterà la specifica modulazione del servizio in base alle esigenze dell’utenza.

"Quando si compra un elettrodomestico nuovo - spiega l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - si paga una piccola percentuale per il conferimento del rifiuti RAEE. Questo centro di raccolta, che diventerà anche un punto di riferimento intercomunale dato che sono pochissimi i centri di questo tipo in Italia, consentirà a aziende e attività commerciali del territorio, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, di stoccare nel centro questo tipo di rifiuti, che così potranno aumentare e diventare risorsa, ovvero produrre risparmio per i cittadini e le aziende, aggiungendo il vantaggio economico a quello ambientale. Un esempio virtuoso di come il rifiuto diventa risorsa".

"Finalmente dopo una lunga attesa - aggiunge l'assessore - siamo riusciti a sbloccare una situazione ferma da anni e a inaugurare oggi questo centro, che è stato realizzato con un cofinanziamento della Regione. Confidiamo che serva per alleggerire il carico degli altri centri di raccolta presenti in città, in cui conferiscono tutti i privati cittadini. Nel 2020 aprirà anche il centro di raccolta in via San Jacopo, in modo da creare una rete che riesca a capillarizzare il più possibile le isole ecologiche sul territorio e aiutare i cittadini a conferire meglio e sempre di più".

"Per apparecchiature elettriche ed elettroniche - ha spiegato il responsabile dell’ufficio ambiente Marco Redini - si intendono computer, frigoriferi, televisori, lavatrici, apparecchi di illuminazione, ap parecchi per il condizionamento, ecc. e tutti gli elettrodomestici che devono essere in parte smaltiti secondo specifiche modalità e in parte, dove possibile, riciclati. Saranno le attività commerciali a consegnare i vecchi elettrodomestici al Centro di Ospedaletto dove poi potranno accedere i mezzi del Consorzio RAEE, che si occupa a livello nazionale di prelevare questa tipologia rifiuti e portarli negli specifici centri, gestiti dallo stesso Consorzio, per smaltirli correttamente e riciclarli".